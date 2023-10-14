Во Львовской области пьяный водитель катал на капоте 19-летнюю девушку: она упала и погибла
Источник:Полиция Львовской области
Во Львовской области нетрезвый водитель катал на капоте молодую девушку. Но не смогла удержаться и упала на проезжую часть – травмы были несовместимы с жизнью.
Полиция открыла производство по нарушению правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими автомобилем в состоянии опьянения. Правоохранители уже задержали парня, находившегося за рулем транспортного средства.
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Детали дорожно-транспортного инцидента
В полицию Львовщины 13 октября поступило сообщение о теле девушки без признаков жизни с травмой головы, обнаруженное на дороге в одном из районов области. Травмы на теле девушки были нехарактерными для ДТП, однако следователи установили, что оно стало причиной смерти.
Известно, что 22-летний житель села управлял автомобилем ВАЗ-2102 в состоянии алкогольного опьянения. Погибшая 19-летняя девушка в это время ехала на капоте транспортного средства. Она не смогла удержаться и упала на дорогу. От полученных травм головы она умерла прямо на месте.
Трагическое ДТП произошло в одном из сел области / полиция Львовщины
Правоохранители изъяли авто на арестплощадку, а водителя задержали. Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Парню грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять авто на тот же срок.
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