Во Львовской области слышали взрывы: работала ПВО

В ночь на 19 сентября во Львовской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БпЛА. Во время нее слышали взрывы.

Сначала о взрывах сообщали в сети. Впоследствии информацию подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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На Львовщине прогремели взрывы

Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, – это ПВО. Есть угроза новых атак,

– отметил глава ОВА.

Затем Козицкий добавил, что громко в части Львова. Он попросил местных жителей не называть локаций, а также ничего не фотографировать и не снимать. Ведь нарушение информационной тишины может сыграть на руку врагу.

Затем об угрозе повторной атаки сообщил и мэр Львова Андрей Садовый. В городе прозвучала серия взрывов.

Напомним, воздушную тревогу во Львовской области объявили из-за угрозы атаки вражескими беспилотниками.

В нескольких городах Украины слышали взрывы

Вечером 18 сентября враг атаковал Харьков. В городе прозвучало несколько взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом врага, предварительно, оказалась центральная часть Харькова. К счастью, из местных жителей никто не пострадал.

Атаки оккупантов продолжились и ночью. Сначала местные жители сообщили о звуках взрывов в Одессе. Официальных сообщений об этом пока не было.

Потом громко было и в Кривом Роге. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

Также враг атаковал и Хмельницкую область. Местные власти проинформировали о работе ПВО.