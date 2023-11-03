Во Львовской области слышали взрывы: в ОВА сообщили о работе ПВО

Российские оккупанты с вечера 2 на ночь 3 ноября пустили по Украине беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Позже стало известно, что взрывы слышали во Львовской области.

В конце концов, стало известно, что громкие звуки связаны с работой наших защитников неба по вражеским беспилотникам. О последствиях уничтожения вражеских воздушных объектов пока не сообщалось.

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Что известно о взрывах во Львовской области

Воздушные силы объявили тревогу во Львовской области около 1 часа ночи. В частности, сирены звучали из-за движения российско-иранских беспилотников типа "Шахед" в регион Тернопольской области.

Впоследствии стало известно, что вражеские летательные аппараты двигаются в сторону населенных пунктов Стрый и Моршин. Воздушные силы призывали людей находиться в укрытиях отбоя.

Впоследствии глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе уничтожают российские "Шахеды".

Во Львовской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал он.

В настоящее время неизвестно, сколько именно российских беспилотников сбили украинские силы противовоздушной обороны над Львовской областью.

Ранее взрывы раздавались в Харькове

Во время воздушной тревоги 3 ноября в Харькове прогремели мощные взрывы. До этого мониторинговые телеграммы-каналы сообщали о работе противовоздушной обороны в области.

В конце концов городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть прилеты по гражданским объектам. По его словам, все оперативные службы устраняют последствия вражеской атаки.

В то же время, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил и о попадании по одному из населенных пунктов Харьковского района. В частности, там возник пожар, который пытаются обуздать спасатели.

Далее в Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги. О пострадавших в Харьковской области в результате атаки российскими беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" – неизвестно.