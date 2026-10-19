На Львовщине прогремели взрывы: под ударом – критическая инфраструктура

Вражеские войска продолжают террор украинских городов. Российские дроны добрались до Львовской области. Там враг нацелился на критическую инфраструктуру.

Там раздались взрывы. Подробности об атаке сообщает Максим Козицкий.

Что известно о взрывах во Львовской области?

Прежде всего отметим, что тревога для региона была объявлена за несколько минут до 10 часов вечера. Речь шла об угрозе со стороны дрона.

Реактивный БПЛА во Львовской области, направляющийся на Львов с запада,

– предупреждали Воздушные силы.

Козицкий отмечал, что беспилотник летел очень быстро и столь же быстро менял свой курс. В 22:05 БПЛА находился на подлете к Львову. А в 22:20 стало известно о работе ПВО в регионе.

Впоследствии местные власти сообщили, что вражеский беспилотник совершил атаку на объект критической энергетической инфраструктуры области.

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе. Следить за движением враждебных БПЛА вы можете в нашей хронологии.

Где еще гремели взрывы в последнее время?

Под ударом оказалось, в частности, Ровно – на город двигался реактивный дрон. Взрывы гремели и в Луцке. Ранее сообщалось об обстреле Хмельницкого. В результате обстрела фиксировали перебои со светом, повреждения. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Кроме того, россияне избивали по Киевщине. Еще один "Шахед" атаковал парк в Новой Водолаге Харьковской области, где погибли люди, в том числе трое детей.