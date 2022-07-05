Всеукраинская воздушная тревога длилась почти два часа

5 июля 2022 , 02:56
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Во всех областях Украины объявили о сигнале воздушной тревоги. Людям следовало немедленно пройти в укрытие.

Первыми о тревоге объявили в Одесской области. Там сирены начали раздаваться ориентировочно в 02:51 5 июля. 

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Тревоги по всей Украине

Сигнал воздушной тревоги объявили в:

  • восточных;
  • центральных;
  • южных;
  • и в северных областях.

Стоит отметить, что ориентировочно в 03:11 сирены включили в Хмельницкой, Львовской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской и Ровенской областях. 

Упорно призываем не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги! Пожалуйста, перейдите к ближайшему укрытию! Враг коварен – под угрозой любой объект на территории Украины! 
  – вспомнили в телеграме Оперативной информации по гражданской защите. 

Однако сирен нет на территории Херсонской области и Крыма. Ведь эти земли временно оккупировала Россия. Кроме того, на территории Луганщины постоянная тревога еще с 4 апреля до сих пор.

По всей территории страны людям следует находиться в укрытиях до отбоя воздушных тревог. 

ВСУ объяснили, почему сирены часто раздаются по всей Украине

Вооруженные Силы Украины объяснили, почему воздушная тревога часто раздается по всей территории страны.

В частности, спикер Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что воздушная тревога включается на участке, который считается опасным и по которому может быть нанесен удар.

Если взлетают, скажем, с территории России или Беларуси самолеты Ту-22, которые несут либо бомбы свободного падения, либо те же Х-22 с дальностью 600 километров – то есть половина Украины, – должна включаться тревога на расстояние, соответствующие их полету. Даже еще до запуска этих ракет,
– объяснил Игнат.

Кратко о последних атаках на Украину

  • Российские оккупанты утром 4 июля атаковали Харьков. Они сменили тактику, ведь раньше постоянно обстреливали область поздно вечером. На этот раз ударили в местную школу и разрушили ее. 
  • 3 июля в Донецке ОВА рассказали, что враги обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч". Одна из ракет прилетела в гостинично-жилой комплекс. Две другие ракеты повредили часть дороги в жилом районе. К счастью, люди не пострадали. 
  • Также россияне накрыли мощным огнем Славянск на Донетчине. Погибли, по меньшей мере, 6 человек. По городу россияне ударили кассетными боеприпасами. Также многие получили ранения. 

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Автор: Діана Квасневська