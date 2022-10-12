Во многих областях Украины – повторная воздушная тревога
Источник:Карта воздушных тревог
Во многих областях Украины второй раз за ночь 12 октября объявили масштабную воздушную тревогу. Людей просили идти в укрытие.
Украина еще не оправилась от предыдущих массовых ракетных атак. Однако сирены снова начали раздаваться. После 01:35 по областям последовали отбои, но тревогу объявили второй раз – около 02:20.
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Где объявили тревогу
- Киевская область и Киев,
- Сумская,
- Харьковская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Донецкая,
- Одесская,
- Херсонская области.
В телеграм-каналах сообщают, что тревогу объявили из-за активности вражеской авиации. Возможна ракетная угроза.
Напомним, что в укрытии следует находиться до отбоя. Игнорировать сигнал опасности не следует, особенно после предыдущих атак.
Массовые ракетные обстрелы Украины: что известно
- Утром 11 октября россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Пострадала инфраструктура более десяти населённых пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
- Были попадания по 2 объектам энергетики во Львовской области. В результате атаки один человек пострадал, а 30% города находилось без света. В Винницкой области атаковали Ладыжинскую ТЭС, а в Запорожье – жилые дома.
- В Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях вражеские ракеты сбили силы ПВО. В общей сложности украинским военным удалось сбить 20 российских ракет, а также 13 дронов-камикадзе.
- Оккупанты запускали ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, вылетавших из Каспийского региона.
- Массовый ракетный удар был и днем раньше. 10 октября россияне ударили по 14 регионам. Всего враг выпустил 84 ракеты. В результате террористической атаки России погибли 14 человек, еще более 80 ранены.
В разведке сообщали, что россияне готовили массированный ракетный удар по Украине еще 2 и 3 октября, то есть это не "ответ за взрывы на Крымском мосту". Военный эксперт Олег Жданов предположил, что Россия может продолжить ракетные массированные удары и 12 октября. Однако, по его мнению, ракет будет меньше.
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