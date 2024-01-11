Во многих областях Украины была воздушная тревога: существовала угроза атаки баллистики

В ночь на 11 января во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с угрозой атаки баллистическим вооружением.

Жителей ряда областей предупредили об угрозе с неба. Воздушная тревога была объявлена в 01:41. Уже в 02.13 объявляли отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.

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В каких областях была угроза баллистики

Мониторинговые каналы в 01:39 известили о том, что существует угроза баллистического вооружения. Вот поэтому и объявили воздушную тревогу. По состоянию на 01:45 она звучала в:

Запорожский;

Донецкий;

Харьковской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Кировоградской;

Полтавской;

Сумской;

Херсонской областях.

Россияне атаковали Харьков 10 января

Обратим внимание, что около 22:30 10 января российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Известно, что враг попал двумя ракетами в гостиничный комплекс в Киевском районе.

В момент удара в здании находились 30 мирных жителей. Известно об 11 пострадавших. Из них – 4 мужчины от 31 до 38 лет и 7 женщин от 23 до 71 года.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в медицинские учреждения доставлены девять пострадавших. В тяжелом состоянии 35-летний мужчина. Еще 8 пациентов находятся в среднем и легком состоянии. Известно, что еще 2 пострадавших получили помощь на месте.

Еще 8 пациентов находятся в среднем и легком состоянии. Известно, что еще 2 пострадавших получили помощь на месте. Глава ОВА отметил, что пострадавших обеспечили всем необходимым. Они – под врачебным наблюдением. Также на месте ракетного удара работают экстренные службы.

Мэр Игорь Терехов добавил, что кроме гостиницы пострадали жилые дома. Известно об одном коммунальном и одном частном, а также автосалоне и производственном предприятии. По его словам, людей, которые в этом нуждались, расселили по другим местам.

Поскольку угроза атаки баллистическим вооружением, то очень важно находиться в укрытиях. Ракеты такого типа или те, которые летят по баллистической траектории, очень сложно сбивать. Итак, лучшее, что вы можете сделать для собственной безопасности, – не покидать безопасные места до объявления отбоя воздушной тревоги.