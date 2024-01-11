Во многих областях Украины была воздушная тревога: существовала угроза атаки баллистики
11 января 2024, 01:42Читати новину українською
В ночь на 11 января во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с угрозой атаки баллистическим вооружением.
Жителей ряда областей предупредили об угрозе с неба. Воздушная тревога была объявлена в 01:41. Уже в 02.13 объявляли отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.
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В каких областях была угроза баллистики
Мониторинговые каналы в 01:39 известили о том, что существует угроза баллистического вооружения. Вот поэтому и объявили воздушную тревогу. По состоянию на 01:45 она звучала в:
- Запорожский;
- Донецкий;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Херсонской областях.
Россияне атаковали Харьков 10 января
- Обратим внимание, что около 22:30 10 января российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Известно, что враг попал двумя ракетами в гостиничный комплекс в Киевском районе.
- В момент удара в здании находились 30 мирных жителей. Известно об 11 пострадавших. Из них – 4 мужчины от 31 до 38 лет и 7 женщин от 23 до 71 года.
- По словам главы ОВА Олега Синегубова, в медицинские учреждения доставлены девять пострадавших. В тяжелом состоянии 35-летний мужчина. Еще 8 пациентов находятся в среднем и легком состоянии. Известно, что еще 2 пострадавших получили помощь на месте.
- Глава ОВА отметил, что пострадавших обеспечили всем необходимым. Они – под врачебным наблюдением. Также на месте ракетного удара работают экстренные службы.
- Мэр Игорь Терехов добавил, что кроме гостиницы пострадали жилые дома. Известно об одном коммунальном и одном частном, а также автосалоне и производственном предприятии. По его словам, людей, которые в этом нуждались, расселили по другим местам.