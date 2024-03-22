В ряде областей Украины воздушная тревога: летают "Шахеды", в Кременчуге раздался взрыв

Российские военные поздно вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по ряду регионов Украины. Также известно, что с Черного моря существовала угроза атаки ракетами Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Российские военные продолжают терроризировать Украину. В ночь на 22 марта враг запустил более сотни средств воздушного поражения, а вечером снова ударил "Шахедами" и поднимали в небо стратегическую авиацию. Именно поэтому в ряде регионов нашего государства объявили воздушную тревогу и призвали жителей не покидать укрытий.

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В каких областях – воздушная тревога

Корреспонденты Суспильного сообщили о том, что прогремели взрывы в Кременчуге.Воздушная тревога на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Донетчине, Запорожье и Кировоградщине.Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Сумской, Харьковской, Донецкой, Полтавской и Запорожской областях.Воздушные силы пишут, что два борта Ту-22М3 в акватории Черного моря. И что существует угроза пусков ракет Х-22.в Воздушных силах отметили, что по состоянию на эту минуту группы БПЛА движутся через Сумскую, Полтавскую область и направляются юго-западным курсом в направлении Кировоградщины.Воздушные силы предупредили жителей Полтавской области, что в их направлении движутся ударные БПЛА.ПС написали, что угроза применения ударных БПЛА для жителей Сумской и Харьковской областей.