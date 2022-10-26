В Киеве и многих областях – звучала воздушная тревога
Источник:Vadim Klimenko Map
Утром 26 октября в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Людей призвали не игнорировать сирену и отправляться в укрытие.
Сначала о воздушной тревоге объявили в нескольких областях нашего государства. Вскоре карта сирен продолжила "краснеть". По состоянию на 08: 30 об угрозе с неба предупредили жителей 10 областей Украины.
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В каких областях звучали воздушные тревоги
- Днепропетровск (08:16);
- Запорожская (с 08: 17);
- Полтавская (с 08: 17);
- Харьковская (с 08: 17);
- Донецкая (08:18);
- Сумская (с 08: 18);
- Херсонская (с 08: 25);
- Николаевская (с 08: 25);
- Одесская (с 08: 25).
- Киевская (с 08:42, а в Киеве – с 08: 40)
- Черкасская (с 08: 41);
- Житомирская (с 08: 41);
- Винницкая (с 08: 42);
- Черниговская (с 08: 44).
Впоследствии, ориентировочно через час, в регионах начались отбои. Однако параллельно тревогу объявили в Ровненской, Волынской и Тернопольской областях. Однако там она длилась недолго – до 15 минут.
Существовала угроза ракетного удара с акватории Черного моря. Также не исключали запуск беспилотников с временно оккупированных территорий, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
Добавим информацию, которой поделились в ОК "Юг". В ведомстве отметили, что в Черном море находится 9 судов врага. Среди них 3 – ракетоносители. На их бортах может находиться 20 ракет типа "Калибр". Поэтому угроза никуда не исчезла.
Накануне россияне атаковали Днепр
- Поздно вечером 25 октября российские военные атаковали Днепр. Сообщения о взрывах в сети начали поступать около 21:15. А вот подтверждение прилета мэр города Борис Филатов сделал ближе к 22:00.
- Позже дополнительную информацию предоставил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Он рассказал, что на АЗС БРСМ вспыхнул пожар. Причиной этого стал обломок вражеской ракеты, который упал на заправку.
- Филатов вскоре сообщил, что в результате ракетной атаки по городу погибли два человека. Сотрудник мойки, а также беременная женщина, которая заехала, чтобы заправить свое авто.
- Утром 26 октября в МВД добавили, что ранения получили 28-летний парень и 27-летняя девушка. Их состояние тяжелое. В среднем состоянии 30-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в больницу.
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