Во многих областях звучала воздушная тревога: россияне могли запустить "Искандер"
В ряде областей Украины поздно вечером объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщили о запуске ракеты.
Собственно об угрозе ракетного удара стало известно около 21:00. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких областях, но вскоре карта продолжала "краснеть" дальше. Узнайте, где была угроза ракетного удара.
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Россияне могли запустить "Искандер"Обновлено! По состоянию на 21:33 во всех областях отбой воздушной тревоги. Мониторинговые каналы пишут, что предварительно россияне запустили ракету Х-35 из ракетного комплекса "Бал". Ожидаем подтверждения от Воздушных сил.
По состоянию на 21:00 воздушную тревогу объявили в:
- Херсонской;
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Днепропетровской;
- и Донецкой (раньше) областях.
Сначала около 20:42 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности жителей Херсонщины и Николаевщины. А уже в 20:56 – Одесчины. Через минуту отметили, что ракетная опасность существует также для жителей Черкасской и Кировоградской, а ровно в 21:00 – для Днепропетровщины.
Собственно, мониторинговые каналы отметили, что зафиксировали ракету в Николаевской области. Предположили, что это мог быть "Искандер-К", и что летел он в направлении Кировоградщины, Винницкой области. Ближе к 21:00 написали, что ракета сменила курс на Кировоградщину, а через 10 минут добавили, что вскоре ожидается отбой.
Обратим внимание, что уже в 21:07 Воздушные силы отметили, что есть ракетная опасность для жителей Винницкой области.
Несколькими днями ранее российские военные атаковали "Искандером" Константиновку. Известно, что среди раненых – 9-летний ребенок.
Что известно о ракетном ударе по Константиновке
- Произошел он утром 8 октября. Тогда российские захватчики нанесли ракетный удар из ОТРК "Искандер". Известно, что оккупанты попали в жилую застройку.
- По имеющейся информации, в результате атаки пострадали четверо жителей. Речь идет о 9-летней девочке, ее 44-летней матери, женщине 64 лет и 41-летнем сыне. Известно, что у раненых диагностировали ушибы, осколочные ранения, а также сотрясение мозга. Люди находились в собственных домах в момент атаки.
- Также россияне повредили 10 многоэтажек, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельную, газопровод и линию электросети.