Когда наказывает даже природа: Владивосток парализовал ледяной дождь – видео с места событий

В России жалуются на непогоду. В этот раз местные сообщают о ледяном дожде во Владивостоке.

Как сообщают росСМИ, Владивосток превратился в сплошной каток. Об этом пишет 24 канал.

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Владивосток превратился в каток

Отмечают, что из-за непогоды в больницы обращается много людей, получивших травмы. Также участились случаи аварий. В городе фиксируют большие пробки.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке: смотрите видео

Природа свирепствует против россиян

К слову, это не в первый раз погода наказывает россиян. В этом месяце на Камчатке произошло извержение Ключевской сопки – самого высокого вулкана Евразии. Кроме того, проснулся вулкан Шивелуч – природа свирепствовала, а в сети иронизировали, что это геологическая спецоперация украинцев.

Кроме извержения вулканов, Россию накрывали смертельные ураганы, масштабные лесные пожары, затопления, смерчи и даже нашествие бабочек.

Мощные взрывы в России: последние новости

Во вторник, 29 ноября, в российском Челябинске раздался мощный взрыв. Отмечают, что взрыв произошел в районе Новосинеглазова, где расположен карьер по добыче щебня.

В сети распространили фото и видео с места происшествия. Судя по количеству дыма, взрыв был достаточно мощным.

В этот же день вблизи Белгорода местные дважды слышали звуки мощных взрывов. Первая партия "хлопка" была утром, вторая – после обеда.

Пророссийские телеграмм-каналы, как обычно, сообщили, что сработали силы противовоздушной обороны. В сети обнародовали фотографии, где видны следы в небе от взрывов. Как это было – смотрите по ссылке.

Накануне, 27 ноября, в Белгородской области также раздавались взрывы. У Шебекино возникли проблемы с водой – остановка помповой станции случилась из-за скачка напряжения.

Руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" Вадим Юник рассказал, что очень скоро может быть тот день, когда в ответ на очередную российскую атаку вылетит беспилотник

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в сторону военных объектов оккупантов.