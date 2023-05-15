Во временно оккупированном Луганске могли попасть по авиаучилищу с российскими военными

Во временно оккупированном Луганске раздались два взрыва. Вспыхнул пожар на территории бывшего авиационного училища штурманов.

Там размещались российские оккупанты. По состоянию на утро 15 мая из помещения шел черный дым, пишет 24 Канал.

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"Хлопок" в оккупированном Луганске

Утро (15 мая – 24 Канал) в Луганске началось с ракетного удара по территории ВВАУШа (авиационное училище), где располагаются оккупанты,

– написал журналист Денис Казанский.

Он также объяснил, что с 2015 года в Луганске спокойно, ведь Украина соблюдала минские соглашения, и никто не боялся никаких ударов. Именно поэтому российские захватчики в городе размещались открыто и вели себя беззаботно.

"Сейчас командование (России – 24 Канал) лихорадочно ищет, куда бы переместить склады и расположение. Но всего за несколько дней сделать это тупо невозможно. Поэтому каждый прилет по Луганску сейчас – это большие потери оккупационных войск", – пояснил журналист.

Пропагандисты написали, что на месте прилета работали экстренные службы. Там отметили, что уточняют количество пострадавших.

Во временно оккупированном Луганске тревожно: смотрите видео

Пропаганда сообщает о прилетах в Луганске: смотрите видео

У оккупантов прилетело в место их базирования: смотрите видео

Взрывы в Токмаке на Запорожье

Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье взрывы прогремели утром 15 мая. Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что в Токмаке на Запорожье сейчас настоящее "доброе утро" от ВСУ.

Взрывы в Токмаке: смотрите видео

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в городе прозвучала серия взрывов: "А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается".

Во временно оккупированном Токмаке тревожно: смотрите видео