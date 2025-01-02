Во время атаки Киева 1 января были повреждены админздания Верховной Рады, – Стефанчук

Российская армия 1 января обстреляла Киев своими ударными дронами. Во время этой атаки были также повреждены административные здания Верховной Рады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. В результате российской атаки на Киев также погибли и пострадали люди.

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Что известно о повреждении админзданий Рады в Киеве

Руслан Стефанчук рассказал, что взрывная волна, которая произошла после атаки центра Киева "Шахедами", повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины.

Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия варварской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба,

– сказал председатель ВР.

Спикер украинского парламента отметил, что, несмотря на повреждения, соответствующие подразделения аппарата законодательного органа нашего государства прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады и ее органов.

Повреждения админзданий Верховной Рады в Киеве после атаки 1 января / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

Кроме того, Руслан Стефанчук от имени руководства Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народных депутатов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшей семьи известных киевских ученых Игоря Зимы и его жены Олеси Сокур.

К слову, в Киеве во время вражеской атаки 1 января также пострадал и исторический особняк Либермана, где сейчас размещен Национальный союз писателей Украины. Там повылетали окна, повреждены фасады.