Массаж завершился комой: во Львове женщину из частного центра красоты забрали в больницу
Источник:ZAXID.NET
Во Львове в четверг, 21 июня, женщина обратилась в частный центр красоты за массажем. Однако вместо хорошего самочувствия и улучшенного тонуса мышц оказалась в больнице, куда ее забрали в тяжелом состоянии с травмой шейного отдела позвоночника.
Более того, во время процедуры массажа 35-летняя посетительница частного медико-косметологического центра впала в кому. Все обстоятельства выясняют правоохранители.
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Состояние женщины удалось стабилизировать
О том, что такой вызов действительно поступал медикам, журналистам подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Женщину госпитализировали во львовскую больницу святого Луки. Как отметили в пресс-службе Первого медобъединения Львова, она в тяжелом состоянии попала в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.
К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Как рассказали в больнице следующего дня, 22 июня, ее состояние улучшается.
Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика,
– рассказали в больнице.
Вместе с тем медики сообщили об этом инциденте правоохранительным органам. Так что в полиции Львовщины проводят соответствующую проверку.
Салон на звонки не отвечает
По данным ZAXID.NET, женщина впала в кому во время процедуры массажа в частном салоне красоты, который арендует кабинет на улице Пасечной, 160, в помещении предприятия "Модем". По этому адресу там расположен медико-косметологический центр GeraMedic, который также предлагает услуги массажа.
Отметим, что на сайте этого центра посетителям предлагают классический массаж спины и шеи в день рождения всего за 100 гривен. Также там указан и контактный номер телефона, однако журналистам за ним с салоном красоты так и не удалось связаться – сначала абонент долго был вне зоны досягаемости, а впоследствии на звонки никто не отвечал.
Как отметили в СМИ, удалось поговорить с владелицей заведения, львовской косметологиней Мирославой Герой. Она в телефонном разговоре отметила, что только вернулась из-за границы и пока не знает об этом инциденте в ее салоне. Однако Мирослава пообещала прокомментировать произошедшее со временем.
Смерть во время массажа
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