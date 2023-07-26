Во время массированной атаки силы ПВО сбили 36 вражеских ракет
Воздушные силы ВСУ во время атаки по Украине 26 июля сбили 36 вражеских ракет. В частности, говорится как о "Калибрах", так и о ракетах Х-101/Х-555.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что военные отбили атаку благодаря слаженным действиям всех защитников неба. Стоит отметить, что речь идет о работе ПВО как посреди дня, так и вечером 26 июля. Ведь тревогу в Украине объявляли дважды.
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Как сработало наше ПВО
Воздушные силы ВСУ уточнили, что во время воздушной тревоги посреди дня 26 июля наша ПВО сбила не две, а три крылатых ракеты "Калибр".Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме .
Впоследствии уже ориентировочно в 17:00 26 июля Россия выпустила:
- крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря;
- 36 ракет запустили из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета. По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины,
– рассказали Воздушные силы ВСУ.
На этот раз им удалось уничтожить 33 из 36 крылатых ракет Х-101/Х-555.
К сожалению, Кремль ориентировочно в 19:00 26 июля поднял в небо истребители МиГ-31К, которые ударили четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что данные о последствиях пусков ракет "Кинжал" еще уточняются.
Командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил военных за успешную боевую работу.
Кстати, главы Тернопольской ОВА Владимир Труш, Кировоградской ОВА Андрей Райкович, Житомирской ОВА Виталий Бунечко и Винницкой ОВА Сергей Борзов поблагодарили сил ПВО за работу.
Кратко об атаке россиян 26 июля
- В среду 26 июля Россия запустила ракеты "Калибр" с Черного моря. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что, вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.
- Ориентировочно в 13:41 Воздушные силы ВСУ сообщили, что 12 вражеских бомбардировщиков Ту-95мс вылетели из аэродрома "Оленья" Мурманской области России.
- Уже ориентировочно в 16:57 26 июля Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря.
- Взрывы слышали по меньшей мере в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.
- Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что российские ракеты летели с Юго-Востока (с оккупированных территорий) на Харьковщину, затем сменили курс к Днепру, дальше – на Кропивницкий и двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской, Одесской областей и в направлении Тернопольщины и Львовщины.
- Юрий Игнат объяснил, что вражеские ракеты во Львовской области развернулись назад на 180 градусов и в конце концов их направили в район Староконстантинова Хмельницкой области. По меньшей мере, в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях работала ПВО.