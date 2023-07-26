Во время массированной атаки силы ПВО сбили 36 вражеских ракет

Воздушные силы ВСУ во время атаки по Украине 26 июля сбили 36 вражеских ракет. В частности, говорится как о "Калибрах", так и о ракетах Х-101/Х-555.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что военные отбили атаку благодаря слаженным действиям всех защитников неба. Стоит отметить, что речь идет о работе ПВО как посреди дня, так и вечером 26 июля. Ведь тревогу в Украине объявляли дважды.

Смотрите также Разрушили собор и памятники архитектуры: что известно о самой большой атаке на исторический центр Одессы

Как сработало наше ПВО

Воздушные силы ВСУ уточнили, что во время воздушной тревоги посреди дня 26 июля наша ПВО сбила не две, а три крылатых ракеты "Калибр".

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме

Впоследствии уже ориентировочно в 17:00 26 июля Россия выпустила:

крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря;

из района Каспийского моря; 36 ракет запустили из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета. По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины,

– рассказали Воздушные силы ВСУ.

На этот раз им удалось уничтожить 33 из 36 крылатых ракет Х-101/Х-555.

К сожалению, Кремль ориентировочно в 19:00 26 июля поднял в небо истребители МиГ-31К, которые ударили четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что данные о последствиях пусков ракет "Кинжал" еще уточняются.

Командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил военных за успешную боевую работу.

Кстати, главы Тернопольской ОВА Владимир Труш, Кировоградской ОВА Андрей Райкович, Житомирской ОВА Виталий Бунечко и Винницкой ОВА Сергей Борзов поблагодарили сил ПВО за работу.

Кратко об атаке россиян 26 июля