Во время ночной атаки уничтожено 18 дронов-камикадзе
Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные уничтожили все вражеские цели, которые оккупанты направили по 8 областям.
Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" ориентировочно в 19:11 13 мая. Наша ПВО сбивала дроны в разных уголках страны.
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Что известно об атаке дронами-камикадзе по Украине
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 мая 2024 года Россия атаковала Украину:
- 18 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда,
- одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей,
– заявили военные.
Они уточнили, что удар отражали:
- истребительная авиация,
- зенитные ракетные войска Воздушных Сил,
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
- подразделения радиоэлектронной борьбы.
Воздушные силы ВСУ рассказали о сбивании вражеских целей
Россия атаковала Украину "Шахедами": кратко
- Ориентировочно в 19:11 13 мая Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных беспилотников с юго-востока. Дрон двигался в направлении Павлограда, впоследствии – Кременчуга, Черкасской области.
- Уже в 20:55 группа "Шахедов" направлялась с Херсонщины курсом на Кривой Рог и Николаев. Почти в 22:00 дроны уже летели на Чернигов, Кропивницкий, Винницкую область, Запорожье, в 23:00 – на Белую Церковь, Винницкую область, Кропивницкий, Николаевскую область, в 23:36 – на Хмельницкую область, Днепр, Кировоградскую область.
- Ориентировочно в 1:03 14 мая беспилотник летел в Черкасскую область. Отбой угрозы прозвучал в 1:50 14 мая.