Во время обмена в Украину вернулись 33 бойца "Азова"

Между Украиной и Россией 5 июня состоялся новый обмен пленными. На родину из страны-агрессора удалось вернуть 33 азовцев.

Об этом написал командир 1-го корпуса НГУ "Азов", генерал Денис "Редис" Прокопенко.

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Сколько удалось вернуть азовцев, которые защищали Мариуполь в 2022 году?

Денис Прокопенко отметил, что во время обмена 5 июня домой удалось вернуть 33 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов". Из них освободили только 2 бойцов, которые защищали Мариуполь.

То, что более 700 военнослужащих бригады "Азов" уже пятый год находятся в российском плену и попадают в списки на обмен в минимальном количестве, свидетельствует, что все мы существенно недорабатываем,

– написал "Редис".

Генерал отметил, что каждый день, который его собратья проводят в российских тюрьмах, угрожает их жизнью.

"Это не громкие слова, не риторический прием и не манипуляция. Гибель азовца Александра Крохмалюка, которого замучили в российском плену, является ужасным подтверждением этого. Фактом, с мыслью о котором мы должны просыпаться ежедневно, спрашивая себя "Что я могу сделать сегодня, чтобы подобное не повторилось?"", – объяснил командир "Азова".

Обратите внимание! Военный медик Александр Крохмалюк, тело которого удалось вернуть в 2025 году во время репатриации, погиб в российском плену из-за пыток, что подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

"Редис" также подчеркнул, что если не усилить давление на Россию в вопросе обмена военнопленных азовцев, если не найти новые пути и другие подходы к решению этой проблемы, россияне продолжат убивать тех, кто взял на себя первые и самые тяжелые удары этой войны, оттянув колоссальные силы россиян на себя в Мариуполе.

Спасибо каждому, кто помнит об этом и прилагает максимум усилий, чтобы азовцы наконец вернулись из российской неволи,

– резюмировал генерал.

Напомним, Владимир Зеленский рассказывал, что в рамках нового обмена пленными 5 июня домой удалось вернуть 185 украинских защитников и одного гражданского. Некоторые из военных находился в российском плену еще с 2022 года.

Среди возвращенных украинцев были воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, рядовые, сержанты и офицеры. Также удалось освободить из российского плена защитников Мариуполя и "Азовстали".

Также среди возвращенных защитников был участник уникальной вертолетной операции – воздушного моста к "Азовстали" в Мариуполе.