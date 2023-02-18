Во время ракетной атаки Воздушные силы ликвидировали 2 из 4 "Калибров" врага

Российские военные нанесли ракетный удар по Украине 18 февраля. Враг выпустил "Калибры" из акватории Черного моря. Вражеские ракеты удалось сбить силам ПВО.

По имеющейся информации, уничтожить во время воздушной тревоги удалось две ракеты типа "Калибр". К сожалению, еще две ракеты попали в цели.

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Атаковали с Черного моря

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, две ракеты типа "Калибр" удалось сбить во время утренней атаки по Украине 18 февраля. По имеющейся информации, враг выпустил из акватории Черного моря 4 таких ракеты.

Угроза ракетных атак остается! Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила безопасности,

– призывали украинцев.



Силы ПВО сбили две крылатые ракеты типа "Калибр" / Инфографика Воздушных сил

Что известно о ракетной атаке 18 февраля

Начнем с того, что в ряде областей раздались воздушные тревоги. Сирены начали гудеть около половины 9 в большинстве регионов, включая город Киев. Впоследствии поступила информация о запуске ракет.

Так, в 08:39 глава Николаевской ОВА сообщил, что северо-запад области покинули две непонятные цели. Он отметил, что улетели они в направлении Запада Украины.

Сообщалось также об активности врага в акватории Азовского моря. Там в воздухе находились два самолета Су-35, которыми могли атаковать прифронтовые районы Запорожской области.

Собственно, об атаке "Калибрамы" сообщил Виталий Ким в 08:46. Своими словами он подтвердил информацию, которую несколько минут раньше активно распространяли телеграм-каналы.

В Хмельницком раздались взрывы

Во время воздушной тревоги поступило сообщение о взрывах в Хмельницком. Соответствующую информацию подтвердил в 09:03 глава ОВА Сергей Гамалий. По его словам, взрывов было два.

Мэр Александр Симчишин в 09:12 подчеркнул, что в общине раздаются взрывы. Жителей он призвал держать строй, а также беречь себя. Высокопоставленное должностное лицо пообещало, что дополнительную информацию предоставит впоследствии.

Пол города без света

Позже деталями ракетного удара поделился мэр Александр Симчишин. Он подтвердил попадание в городе во время телемарафона. По словам высокопоставленного чиновника, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

Это уже пятый подобный обстрел за последние месяцы. Объект существенно поврежден, есть поврежденные жилые дома. Часть города – около 50% – без электроэнергии,

– подчеркнул он.

Симчишин подчеркнул, что в городе готовились к такого рода сценариям. В Хмельницком работают все котельные. Также воду получают 90% потребителей.

Впрочем, не обошлось без пострадавших и других разрушений. Повреждения получили также 3 учебных заведения, а также около 10 многоэтажек.

Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, одно частное транспортное средство. Есть двое раненых,

– добавил он.

Напоминаем, что риск ракетных ударов сохраняется. Как только прозвучат воздушные тревоги – отправляйтесь немедленно к укрытию. Это может спасти вам жизнь.