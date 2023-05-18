Двое туристов в Карпатах сорвались со скалы: в каком они состоянии
Источник:ГСЧС Украины
16 мая в Карпатах мужчина и женщина сорвались со скалистого участка. Известно, что инцидент произошел при спуске с Говерлы.
Туристы из Тернопольской области травмировали нижние конечности. По вызову оперативно прибыли сотрудники ГСЧС.
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В каком состоянии пострадавшие
Когда спасатели поисково-спасательного отделения поселка Ворохта и поста "Заросляк" прибыли к пострадавшим туристам, выяснилось, что они сорвались со скалы на "зеленом" маршруте Говерлы и получили травмы разного характера.
21-летнего туриста транспортировали на носилках до поста "Заросляк", а 42-летней женщине предоставили в медицинскую помощь и помогли спуститься с горы.
В Карпатах двое туристов сорвались со скалы / Фото ГСЧС Украины
В Прикарпатье произошло землетрясение: что известно
- В обед 27 апреля в Ивано-Франковской области произошло очередное землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 7 километров. Эпицентр был недалеко от Яремча.
- Подземные толчки имели магнитуду 2,2 по шкале Рихтера и пролегали на глубине 3 километров.
- По классификации это землетрясение относится к "чуть ощутимым". Колебания испытывают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
- Подобное по силе землетрясение в этом районе было зарегистрировано 12 апреля 2023 года. Тогда подземные толчки имели магнитуду 2,5.