Во время заседания в суде внезапно исчез свет, передает 24 Канал.
Смотрите также Кум Паши "Мерседеса" и "Че Гевара" в хищении миллионов: кто такой Чернышов и в чем его подозревают
Что известно о суде над Чернышовым?
Прокурор как раз зачитывал детали по активности телефонных номеров Чернышова и его жены Светланы.
На время короткого отключения света заседание приостановили. После ознакомление с материалами дела продолжилось.
Во время суда над Чернышовым исчез свет: смотрите видео
Напомним, что САП просит арест Чернышева и залог в 55 миллионов гривен. Так хотят предотвратить влияние Чернышева на следствие или на свидетелей, уничтожению им доказательств или побега за границу.
В Центре противодействия коррупции также отметили, что сумма залога соответствует сумме незаконно полученных средств Чернышевым по делу.
Что говорит Чернышов об обвинениях?
Будучи в довольно хорошем настроении в зале суда, Чернышов отрицал, что является тем самым фигурантом из "пленок Миндича", кличка которого "Че Гевара".
Политик заявил, что "не узнает себя", при этом заметил, что голос таки похож. Кроме того, он заверил, что лично не знает большинство из фигурантов.
Чернышов настаивает на экспертизе записей для подтверждения их подлинности.