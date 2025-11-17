Во время заседания в суде внезапно исчез свет, передает 24 Канал.

Что известно о суде над Чернышовым?

Прокурор как раз зачитывал детали по активности телефонных номеров Чернышова и его жены Светланы.

На время короткого отключения света заседание приостановили. После ознакомление с материалами дела продолжилось.

Во время суда над Чернышовым исчез свет: смотрите видео

Напомним, что САП просит арест Чернышева и залог в 55 миллионов гривен. Так хотят предотвратить влияние Чернышева на следствие или на свидетелей, уничтожению им доказательств или побега за границу.

В Центре противодействия коррупции также отметили, что сумма залога соответствует сумме незаконно полученных средств Чернышевым по делу.