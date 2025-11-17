Під час засідання у суді раптово зникло світло, передає 24 Канал.

Що відомо про суд над Чернишовим?

Прокурор якраз зачитував деталі щодо активності телефонних номерів Чернишова та його дружини Світлани.

На час короткого вимкнення світла засідання призупинили. Опісля ознайомлення із матеріалами справи продовжилося.

Під час суду над Чернишовим зникло світло: дивіться відео

Нагадаємо, що САП просить арешт Чернишова та заставу у 55 мільйонів гривень. Так хочуть запобігти впливу Чернишова на слідство чи на свідків, знищенню ним доказів чи втечі за кордон.

У Центрі протидії корупції також наголосили, що сума застави відповідає сумі незаконно отриманих коштів Чернишовим у справі.