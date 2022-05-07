Во время своей инаугурации Макрон упомянул войну в Украине и русских

7 мая 2022 , 17:05
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Источник:

Франция 24

В Париже 7 мая состоялась инаугурация переизбранного на второй срок президента Эммануэля Макрона. В речи президент Франции сказал, что будет работать для остановки войны России против Украины.

Макрон заверил, что Франция будет поддерживать Украину. Он пообещал, что поможет победить демократии и мужеству.

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"Прежде всего – действовать для деэскалации конфликта в Украине после агрессии России, помочь демократии и мужеству выиграть, построить новый мир в Европе и новую автономию на нашем континенте", – сказал Макрон.

 

 

Автор: Марія Масюк