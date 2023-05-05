Во время тревоги раздались взрывы в районе Славянска и Краматорска

После обеда 5 мая россияне снова атаковали Украину. В Славянске и Краматорске раздались громкие взрывы.

5 мая во многих областях Украины объявили воздушную тревогу, а мониторинговые группы предупредили об угрозе пусков с Каспийского моря. Незадолго после этого в Донецкой области раздались взрывы.

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В Краматорске и Славянске раздались взрывы

Местные корреспонденты сообщили, что россияне ударили по Краматорску. Местные жители услышали несколько взрывов. Также сообщают о взрывах в Славянске.

Впоследствии глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что оккупанты совершили обстрел с С-300. В Славянске 2 ракеты попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ. Помещения повреждены, однако все ценное оборудование уже давно эвакуировали в более безопасные регионы Украины.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако за минувшие сутки оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Заметим, что россияне снова активизировали свои атаки. Крайняя массированная атака россиян была в ночь на 4 мая.

Предыдущие атаки врага