В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Утром 25 марта в части областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. В столице раздались взрывы.

Об этом сообщили журналисты 24 Канала. Информацию также подтвердили местные власти.

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Что уже известно о взрывах в Киеве

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В 10:27 Воздушные силы написали, что угроза применения баллистического вооружения с Юга. Далее отметили, что ракета на Киев. Объявлена воздушная тревога.

Уже в 10:28 в столице прогремели взрывы. Это подтвердил мэр города. Виталий Кличко призвал срочно пройти в укрытие. Также отреагировали в КГВА.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– подчеркнул Сергей Попко.

Уже в 10:41 начальник КГВА сообщил, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Оперативные службы направляются на место. Данные уточняются.

Через несколько минут Кличко написал: "Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места".

Ночью оккупанты атаковали Юг

В ночь на 25 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахетами". Оккупанты направили 9 дронов-камикадзе на Одесскую и Николаевскую области.

Защитники не сбили почти все, – 8 "Шахедов".

К сожалению, не обошлось без попадания. В частности, на Николаевщине поврежден объект энергетики. Вспыхнул пожар. Спасатели оперативно потушили его, люди не пострадали.

Интересно, что характерным признаком этой атаки было то, что перед заходом на удар дронов из акватории Черного моря оккупанты работали тактической авиацией. Так, выпустили с самолета противорадиолокационную ракету типа Х-31П, которой, очевидно, пытались обезвредить системы ПВО.

Однако, ракета потеряла боевую способность в воздухе. Наталья Гуменюк отметила, что информация о разрушениях не поступала. Впрочем, данные еще уточняются.

Кстати, на следующих волнах мероприятий "Шахедов" из акватории Черного моря враг концентрировался на объектах энергетики. Силы ПВО работали более 1,5 часа. Удалось сбить по 4 дрона в Одесской и Николаевской областях.

К сожалению, обломками одного из сбитых дронов в жилом квартале Николаева повреждено двухэтажное здание. Пострадали 11 человек.

Виталий Ким рассказал, что 9 получили помощь на местах, а еще двух – госпитализировали.

Гуменюк отметила, что пытаясь выискивать объекты для поражения, оккупанты в очередной раз направляли дроны по жилым кварталам. Барражирование этих снарядов происходило среди домов. В связи с этим последствия боевой работы также могут наносить повреждения.

В Одесской области обломками "Шахеда" поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Произошло отключение света.

В Укрэнерго сообщили, что из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Объяснили, что это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которое может вызвать дополнительные технологические повреждения.

По состоянию на 10:50 воздушная тревога продолжается. Поэтому не подвергайте опасности себя и близких. До отбоя тревоги находитесь в укрытии.