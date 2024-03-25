В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО
Утром 25 марта в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. В столице раздались взрывы.
Об этом сообщили журналисты 24 Канала. Информацию также подтвердили местные власти.
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Что уже известно о взрывах в Киеве
В 10:27 Воздушные силы написали, что угроза применения баллистического вооружения с Юга. Далее отметили, что ракета на Киев. Объявлена воздушная тревога.
Уже в 10:28 в столице прогремели взрывы. Это подтвердил мэр города. Виталий Кличко призвал срочно пройти в укрытие. Также отреагировали в КГВА.
Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!
– подчеркнул Сергей Попко.
Уже в 10:41 начальник КГВА сообщил, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Оперативные службы направляются на место. Данные уточняются.
Через несколько минут Кличко написал: "Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места".Обратите внимание! По состоянию на 10:50 воздушная тревога продолжается. Поэтому не подвергайте опасности себя и близких. До отбоя тревоги находитесь в укрытии.
Ночью оккупанты атаковали Юг
- В ночь на 25 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахетами". Оккупанты направили 9 дронов-камикадзе на Одесскую и Николаевскую области.
- Защитники не сбили почти все, – 8 "Шахедов".
- К сожалению, не обошлось без попадания. В частности, на Николаевщине поврежден объект энергетики. Вспыхнул пожар. Спасатели оперативно потушили его, люди не пострадали.
- Интересно, что характерным признаком этой атаки было то, что перед заходом на удар дронов из акватории Черного моря оккупанты работали тактической авиацией. Так, выпустили с самолета противорадиолокационную ракету типа Х-31П, которой, очевидно, пытались обезвредить системы ПВО.
- Однако, ракета потеряла боевую способность в воздухе. Наталья Гуменюк отметила, что информация о разрушениях не поступала. Впрочем, данные еще уточняются.
- Кстати, на следующих волнах мероприятий "Шахедов" из акватории Черного моря враг концентрировался на объектах энергетики. Силы ПВО работали более 1,5 часа. Удалось сбить по 4 дрона в Одесской и Николаевской областях.
- К сожалению, обломками одного из сбитых дронов в жилом квартале Николаева повреждено двухэтажное здание. Пострадали 11 человек.
- Виталий Ким рассказал, что 9 получили помощь на местах, а еще двух – госпитализировали.
- Гуменюк отметила, что пытаясь выискивать объекты для поражения, оккупанты в очередной раз направляли дроны по жилым кварталам. Барражирование этих снарядов происходило среди домов. В связи с этим последствия боевой работы также могут наносить повреждения.
- В Одесской области обломками "Шахеда" поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Произошло отключение света.
- В Укрэнерго сообщили, что из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Объяснили, что это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которое может вызвать дополнительные технологические повреждения.