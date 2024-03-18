Герою навсегда будет 24: во время удара по Одессе погиб боевой медик Андрей Ильюшин

Россия 15 марта цинично ударила по Одессе баллистическими ракетами. Когда медики и спасатели прибыли на место атаки, враг нанес повторный удар. От рук оккупантов в тот трагический день погиб 24-летний Андрей Ильюшин.

О потере сообщил городской голова города Арциз Одесской области Сергей Парпуланский. Герою навсегда останется 24 года.

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Боевой медик погиб во время повторного ракетного удара

При исполнении служебных обязанностей 15 марта 2024 года во время повторного ракетного удара по Одессе погиб 24-летний Андрей Ильюшин. Проведут в последний путь Героя 18 марта в городе Арциз Одесской области.

Жестокая, кровопролитная война забирает лучших, тех, у кого должна была быть целая жизнь впереди. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего. Скорбим вместе с Вами. Низко склоняем головы в глубокой скорби. Пусть добрый, светлое воспоминание о покойном Защитника станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и уважал,

– выразил соболезнования Парпуланский.



Андрей Ильюшин погиб 15 марта в Одессе / Фото Сергея Парпуланского

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Светлая и вечная память.

Одесситка Елена Добровольская в сети сообщила, что 24-летний Андрей служил в подразделении "Лють" с марта 2023 года. Герой был боевым медиком и отвечал за эвакуацию раненых с поля боя. Как рассказала женщина, после первого прилета он прибыл на место удара, чтобы спасать пострадавших. Со слов Елены Добровольской, Андрей лишь успел отправить жене голосовое сообщение.

После первого удара он успел отправить жене голосовое сообщение, когда бежал спасать раненых и даже, вероятно, успел кому-то оказать помощь, поскольку в его сумке потом не нашли турникета,

– сообщила женщина.

Елена Добровольская также рассказала, что Андрей был человеком с большим сердцем. У его жены 2 года назад умерли родители и остались 2 несовершеннолетние сестрички. Мужчина вместе с женой взяли над ними опеку, уже имея собственную дочь. Без отца осталось трое детей, двое из которых – осиротели во второй раз.

Во время циничного удара погиб 21 человек

15 марта стало самым трагическим днем для Одесской области, ведь в результате террористических атак врага погиб 21 человек. Враг коварно ударил баллистикой, а когда на место атаки прибыли спасатели и медики – нанес повторный удар.

Тогда погибли фельдшер и спасатель, которые первыми прибыли на место удара. Тогда количество жертв начало стремительно расти и на утро 16 марта увеличилось до 21. Также ранения получили 75 человек.

Во время ракетной атаки также погибли бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

Украинцы могут помочь семье любыми взносами. Карточка мамы погибшего Героя Натальи Ильюшиной: 5168 7554 5716 3919