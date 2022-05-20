Во время утренней тревоги в Киеве сработали силы ПВО

Вооруженные силы России утром 20 мая пытались нанести ракетный удар по Киеву. Циническому замыслу русских военных помешали подразделения противовоздушной обороны.

В Киеве не зафиксировано чрезвычайных ситуаций

О утренней тревоге в Киевской области в эфире канала Рада рассказал Николай Поворозник, первый заместитель киевского городского головы, сообщает 24 канал.

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Поворозник сообщил, что в Киеве не зафиксированы чрезвычайные ситуации. Также он подтвердил информацию о том, что сработало ПВО.

В настоящее время в Киеве никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Действительно сработали силы противовоздушной обороны. Сейчас в городе все более-менее спокойно,

– рассказал первый заместитель Виталия Кличко.

Утренняя тревога в Украине: что известно

В 08:18 в Киеве и большинстве других областей Украины была объявлена воздушная тревога . Около 08:40 в социальных сетях появились первые сообщения о звуках взрывов в Киевской области.

Сообщалось, что в небе над украинской системой сработало ПВО. В 09.15 в большинстве областей Украины объявили отбой воздушной тревоги.

Добавим, что в социальных сетях распространяли информацию о якобы взрывах в Хмельницкой области. Однако глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий опроверг информацию о взрывах.

В то же время российские военные нанесли ракетный удар по городу Малин в Житомирской области. В Житомирской области тревога продолжалась около 3 часов.

Следует заметить, что вечером 19 мая вооруженные силы России попытались нанести ракетный удар по Львовщине . Однако, как сообщили во Львовской ОВА, подразделения противовоздушной обороны заметили, вероятно, крылатую ракету и помешали циничным планам оккупантов.

Последние новости из Киева

После того как Вооруженные Силы Украины полностью деоккупировали Киевскую область, в столицу начали возвращаться местные жители. Поэтому в КГГА решили с 16 мая возобновить плату за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте Киева.

Также 18 мая в столице Украины официально возобновило работу Посольство США . Работники дипломатического ведомства вернулись в Киев после ухода из столицы в середине февраля.

В Киеве снова заработало посольство Израиля . В конце апреля в украинскую столицу вернулись несколько десятков посольств.

Среди них есть представительства Великобритании, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Нидерландов.

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