Во время вечерней и ночной воздушных атак украинская ПВО отработала успешно, – Игнат
Вечером и ночью российские захватчики снова атаковали Украину. Они выпустили "Калибры", "Кинжалы" и ракеты Х-101.
По предварительным данным, украинская ПВО отработала успешно. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Детали вечерней и ночной атаки Украины
По словам Игната, с вечера и ночью российские оккупанты били "Калибрами". Позже было несколько волн и "Кинжалами", и "Калибрами", и Х-101.
Предварительно, есть успешная работа ПВО,
– заявил спикер Воздушных сил.
Игнат отметил, что, к сожалению, не все вражеские цели удается сбивать.
"Понятно, что такое ракеты "Кинжал". Сейчас врагу не дает покоя именно аэродром в Староконстантинове", – подчеркнул он.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что украинская ПВО работала мощно и результативно в небе над Николаевщиной, Кировоградщиной и Винницкой областью.
По предварительным данным, в зоне нашей ответственности уничтожено не менее 10 воздушных целей. Но результаты еще уточняют,
– заявила она.
Позже в Воздушных силах сообщили, что с вечера 5 августа по утро 6 августа российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".
В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуют.
В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. из района Каспия.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-10 /х555.
В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа 2023 года противник применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожена:
- 13 крылатых ракет "Калибр";
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Ракетная атака Украины 5 августа: что известно
- Вечером 5 августа по всей территории Украины раздалась тревога, после чего стало известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты.
- Вероятно, враг целился именно по Староконстантинову в Хмельницкой области, поскольку там расположена авиабаза.
- В ВСУ отметили, что враг целится именно по Староконстантинову на Хмельнитчине. Очевидно потому, что там расположен аэродром, который с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя россиянам.
- Также взрывы слышали в Запорожье. Позже глава ОВА Юрий Малашко заявил, что захватчики совершили очередную атаку по областному центру, а именно – по окрестностям Запорожья.
- Сначала была информация от официальных источников о том, что Россия осуществила пуск аэробалистической ракеты типа "Кинжал" из района города Тамбова, являющегося административным центром одноименной области.
- Через некоторое время в Воздушных силах сообщили, что оккупанты осуществили повторный пуск "Кинжалов", однако с территории Беларуси. Это может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин дал указание снова разместить на территории этого государства истребители МиГ-31К.