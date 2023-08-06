Во время вечерней и ночной воздушных атак украинская ПВО отработала успешно, – Игнат

Вечером и ночью российские захватчики снова атаковали Украину. Они выпустили "Калибры", "Кинжалы" и ракеты Х-101.

По предварительным данным, украинская ПВО отработала успешно. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Детали вечерней и ночной атаки Украины

По словам Игната, с вечера и ночью российские оккупанты били "Калибрами". Позже было несколько волн и "Кинжалами", и "Калибрами", и Х-101.

Предварительно, есть успешная работа ПВО,

– заявил спикер Воздушных сил.

Игнат отметил, что, к сожалению, не все вражеские цели удается сбивать.

"Понятно, что такое ракеты "Кинжал". Сейчас врагу не дает покоя именно аэродром в Староконстантинове", – подчеркнул он.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что украинская ПВО работала мощно и результативно в небе над Николаевщиной, Кировоградщиной и Винницкой областью.

По предварительным данным, в зоне нашей ответственности уничтожено не менее 10 воздушных целей. Но результаты еще уточняют,

– заявила она.

Позже в Воздушных силах сообщили, что с вечера 5 августа по утро 6 августа российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".

В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуют.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-10 /х555.

В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа 2023 года противник применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожена:

13 крылатых ракет "Калибр";

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

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