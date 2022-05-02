Во время военного положения в Украине предотвратили выведение 1,2 миллиона долларов за границу

Офис Генерального прокурора подал ходатайство в суд на наложение ареста на сумму в 1,2 миллиона долларов, которые находятся на банковских счетах украинского предприятия.

Отмывание средств

Следствие выяснило, что эти средства компания пыталась вывести за границу на счет болгарского предприятия во время военного положения. Для этого они создали фейковый договор о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал в Николаеве.

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Соглашение было заключено в марте 2022 года, когда в Николаевской области происходили активные боевые действия. А это не позволило бы разгрузить грузы в портах региона, это подтверждает ложность этого договора и намерения отмывания средств.

Расследование проводят детективы Бюро экономической безопасности Украины по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и служебного подлога.

Другие случаи финансовых махинаций во время войны

2 мая Государственное бюро расследований арестовало еще 4,5 миллиона долларов США сомнительных активов бывшего нардепа, приближенного к президенту-беглецу. Изъятые средства будут направлены на обеспечение украинской армии.

30 апреля суд арестовал по ходатайству Офиса генпрокурора активы кипрских компаний российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров почти на полмиллиарда гривен.

28 апреля Государственное бюро расследований арестовало 192 тысячи 400 долларов, принадлежавших экс-нардепу Украины от "Партии регионов". Сообщается, что он был приближен к семье президента-беглеца Виктора Януковича.

27 апреля Государственное бюро расследований провело обыски у братьев, подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука и Тараса Козака.

22 апреля Государственное бюро расследований арестовало активы бывшего депутата от "Партии регионов", приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича. Их сумма составляет более 200 миллионов гривен.

12 апреля Государственное бюро расследования помешало российским бизнесменам вывезти из Украины 10 судов более чем на миллиард гривен. Владельцы судов хотели незаконно вывести корабли из Украины. Пытались для этого сменить флаг страны "прописки". Теперь они будут работать на нашу экономику и Вооруженные силы Украины.

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