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      Во время испытаний украинская ракета "Нептун" уничтожила цель на расстоянии 280 километров

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      Во время испытаний украинская ракета "Нептун" уничтожила цель на расстоянии 280 километров

      Украинский противокорабельный комплекс "Нептун" прошел успешное испытание на военном полигоне в Одесской области.

      Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: На блокпостах Одесской области появились боевые машины

      Цель была уничтожена крылатой ракетой на расстоянии 280 километров.

      "Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, – проверка на дальность и точность поражения надводных целей", – отметил Турчинов.

      По его словам, чтобы проверить результаты поражения целей, задействовали авиацию и оборудовали специальный пункт на острове Змеиный.

      Видео испытаний противокорабельного комплекса "Нептун"

       

      Напомним, 28 ноября на передовой украинские бойцы испытали сверхсовременный беспилотник, который может осуществлять до 20 часов непрерывного полета с 15 килограммами груза. А 1 декабря на территории военной часть Василькова, что в Киевской области, украинским военным передали новую и отремонтированную военную технику. Среди них – истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники.

      Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Новости Одессы Оружие Александр Турчинов
      Источник: 24 Канал
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