Не пустил воина без ноги во Львове: в городском совете объяснили, почему водителя не уволили

Несколько дней назад во Львове разразился скандал – водитель автобуса закрыл дверь прямо перед потерявшим концовку воином ВСУ. В городские советы объяснили, почему этого не уволили с должности, а только получил мягкий приговор.

Водитель автобусного маршрута №29 наказали выговором и сняли премию за октябрь. Причиной послужило нарушение трудовой дисциплины и должностной инструкции.

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Водитель получил выговор и финансовое наказание

Руководитель городского управления транспорта Орест Олеськив сообщил, что уже провел разговор с водителем. Тот сказал ему, что не видел военного на остановке, поэтому начал движение. Уже после люди в салоне начали кричать о человеке без концовки.

Водитель уже начал маневр и была угроза аварийности на дороге. Перед ним стояло несколько других автобусов, подтверждающих запись с камеры наблюдения. Орест Олесский подчеркнул, что он должен спокойно объяснить ситуацию пассажирам – именно поэтому водитель получил административное наказание в виде выговора и снятия премии.

Говорит ли он правду, что не видел мужчину на остановке – может быть. Должен ли он было спокойно объяснить пассажирам, что произошло и почему он не мог остановиться – однозначно. Тогда бы, может, и этой ситуации не возникло,

– подчеркнул Олеськив.

Руководитель управления транспорта извиняется перед военным, перед которым закрылась дверь. Однако он добавил, что увольнять водителя в этом случае нельзя.

Остановка автобуса могла привести к аварии: смотрите видео

Скандал вокруг автобуса во Львове.