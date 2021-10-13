Водитель вылетел на "встречку": в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП

В Хмельницкой области 12 октября "Volkswagen Caddy" выехал на "встречку" и столкнулся с "ЗАЗ Славута". Один человек погиб.

Не выжила 67-летняя пассажирка "ЗАЗ Славута". Авария произошла около 18:00 возле села Стуфчинцы Хмельницкого района.

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Оба водителя травмировались

Водителей автомобилей и пассажирку "Volkswagen Caddy" забрали в больницу. Они получили травмы.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Водителя "Volkswagen Caddy" задержали. Расследование продолжается.

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