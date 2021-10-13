Водитель вылетел на "встречку": в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП
13 октября 2021 , 16:57Читати новину українською
Источник:полиция Хмельницткои области
В Хмельницкой области 12 октября "Volkswagen Caddy" выехал на "встречку" и столкнулся с "ЗАЗ Славута". Один человек погиб.
Не выжила 67-летняя пассажирка "ЗАЗ Славута". Авария произошла около 18:00 возле села Стуфчинцы Хмельницкого района.
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Оба водителя травмировались
Водителей автомобилей и пассажирку "Volkswagen Caddy" забрали в больницу. Они получили травмы.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.
Водителя "Volkswagen Caddy" задержали. Расследование продолжается.
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