Водяной смерч пронесся по побережью Черного моря: видео

В городе Синоп, что в Турции, отдыхающие стали свидетелями настоящего водяного смерча возле побережья Черного моря. Он возник после ливня, который пронесся над регионом.

Черноморское побережье Турции накрыло мощными ливнями, что повлекло наводнения. Но на этом сюрпризы от природы не закончились.

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Стихия не нанесла вреда

Смерч разгуливал по черноморскому побережью недолго и не вышел за его пределы. Однако он не на шутку напугал отдыхающих, которые находились в гостиницах.

Туристы зафиксировали на видео довольно страшно картину – гром и молния над морем, и в дополнение к этому смерч.

Водяной смерч на побережье Черного моря: видео

К слову! В Турции в курортной Анталии 28 июля вспыхнули масштабные пожары. Местные власти начали эвакуацию людей. По предварительным данным В Турции в курортной Анталии 28 июля вспыхнули масштабные пожары. Местные власти начали эвакуацию людей. По предварительным данным пострадали более 50 человек , туристов среди них нет.

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