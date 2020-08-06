Появились детали неприятной ситуации, которая накануне возникла в поезде Харьков – Ужгород. Здесь пьяные устроили дебош и угрожали проводникам, а впоследствии добрались и до начальника поезда.

Подробности инцидента обнародовал исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.

Читайте больше Из поезда Харьков – Ужгород высадили пьяных дебоширов, их встретил лично заместитель Авакова

По словам Юрика, хулиганы сразу начали пьянствовать и вести себя нагло. Поэтому пассажиры вынужденными были вызвать начальника поезда, потому что проводники не могли справится с компанией. В ответ со стороны злоумышленников прозвучала нецензурная лексика. Также они попытались решить "проблему" с руководителем поезда силой.

В конце концов вызвали полицию, а одного из пассажиров высадили в Полтаве. Еще двух, которые не желали угомониться и пытались выяснять отношения с поездной бригадой, уже насильно выводили на станции в Лубнах.

К сожалению, такие случаи нередки, ежедневно железная дорога перевозит тысячи пассажиров. Поэтому вместе с правоохранителями договорились выработать новые подходы и стандарты безопасности в поездах. К сопровождению поездов должны быть привлечены работники Нацполиции. Сейчас обсуждаем этот вопрос,

– отметил Юрик.

Глава Укрзализныци добавил, что продолжается обустройство вагонов и вокзалов камерами видеонаблюдения. В частности, уже есть почти 1 тысяча вагонов с камерами, а это треть от состава.

Что говорят дебоширы о своем поведении

Также Юрик обнародовал видео общения полиции со злоумышленниками. На кадрах последние отвергают вину. Говорят, что сидели в купе, пели громко и ни к кому не приставали. Более того, по словам одного из дебоширов, он подошел к проводнице и сказал: "Солнце, если кто-то тебя обижает – скажи мне".

Правда, один из мужчин все же признался, что в тот вечер был пьян.

Клянусь, я пил водку – вам, ребята, того не понять. Но пел не я. Выпил пол литра водки, пришел в вагон, сел пьяный. А у меня с 5 числа – отпуск,

– отметил он.

Позже злоумышленник пригрозил полицейским влиятельными друзьями в Полтаве, из-за которых у правоохранитеей могут быть проблемы.

К теме При каких условиях полиция будет охранять вагоны "Укрзализныци": объяснение МВД

Пьяные пассажиры устроили дебош в поезде Харьков-Ужгород: как нарушители объясняют такие поведение: видео