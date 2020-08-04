Полиция готова охранять сообщения "Укрзализныци" при условии бюджетного финансирования, а также наличия материально-технической базы. Также в МВД предлагают, чтобы Военизированная охрана следила за безопасностью не только грузовых сообщений, но и пассажирских.

Для охраны пассажирских поездов подразделениями полиции необходимо такие подразделения перед этим создать, расширив штат полицейских. Также надо обеспечить для них финансирование из бюджета, техническое обеспечение и социальные гарантии, сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартиненко в фейсбуке.

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По его словам, порядок взаимодействия полиции с подразделениями "Укрзализныци" утвержден совместным приказом МВД и Мининфраструктуры от 2 марта 2020 года.

Алгоритм действий, согласно приказу, должен быть такой:

При выявлении правонарушений работники "Укрзализныци" немедленно сообщают об этом в подразделение полиции.

До прибытия полицейских не допускают посторонних лиц на место происшествия и, при необходимости, вызывают "скорую" или другие аварийно-спасательные службы.

Вместе с тем член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в комментариях к записи Мартыненко сказал, что пассажиры железной дороги за год платят около 2 миллиардов гривен НДС, и с этих налогов содержат полицию. По его мнению, вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка Нацполией, в том числе в поездах.

Владимир Мартыненко же предлагает, чтобы Министерство инфраструктуры расширило полномочия Военизированной охраны. В частности, чтобы кроме грузовых перевозок, организация охраняла еще и пассажирские.

Что такое Ведомственная военизированная охрана (ВОХР)?

Это специализированная структура, предназначенная для охраны предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Украины, и размещенного в них имущества. Также охраняет грузовые поезда.

Отметим, что необходимость охраны поездов "Укрзализныци" возникла после того, как на Луговую Анастасию в поезде Киев – Мариуполь напал мужчина, жестоко избив ее.

Нападение на Анастасию Луговую в поезде Киев-Мариуполь: коротко