За яких умов поліція охоронятиме вагони "Укрзалізниці": пояснення МВС
Поліція готова охороняти сполучення "Укрзалізниці" за умови бюджетного фінансування, а також наявності матеріально-технічної бази. Також у МВС пропонують, аби Воєнізована охорона слідкувала за безпекою не тільки вантажних сполучень, а й пасажирських.
Для охорони пасажирських поїздів підрозділами поліції необхідно такі підрозділи перед тим створити, розширивши штат поліцейських. Також треба забезпечити для них фінансування з бюджету, технічне забезпечення та соціальні гарантії, повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко у фейсбуці.
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За його словами, порядок взаємодії поліції з підрозділами "Укрзалізниці" затверджено спільним наказом МВС та Мінінфраструктури від 2 березня 2020 року.
Алгоритм дій, згідно з наказом, має бути такий:
- При виявленні правопорушень працівники "Укрзалізниці" негайно повідомляють про це підрозділ поліції.
- До прибуття поліцейських не допускають сторонніх осіб на місце події та, за потреби, викликають "швидку" або інші аварійно-рятувальні служби.
Водночас член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у коментарях до допису Мартиненка сказав, що пасажири залізниці за рік сплачують близько 2 мільярдів гривень ПДВ, і з цих податків утримують поліцію. На його думку, цілком логічно, щоб гроші платників податків ішли на забезпечення громадського порядку Нацполіцією, у тому числі в потягах.
Володимир Мартиненко ж пропонує, аби Міністерство інфраструктури розширило повноваження Воєнізованої охорони. Зокрема, аби окрім вантажних перевезень, організація охороняла ще й пасажирські.
Що таке Відомча воєнізована охорона (ВОХР)?Це спеціалізована структура, що призначена для охорони підприємств, установ, організацій, які розташовані на території України, і розміщеного в них майна. Також охороняє вантажні потяги.
Зазначимо, що потреба охорони потягів "Укрзалізниці" виникла після того, як на Анастасію Лугову у потязі Київ – Маріуполь напав чоловік, жорстоко побивши її.
Напад на Анастасію Лугову у потязі Київ – Маріуполь: коротко
- У ніч на 1 серпня до купе потяга Київ – Маріуполь, де перебувала Анастасія Лугова з 6-річним сином, увірвався напівоголений чоловік. Він почав бити жінку, намагаючись зґвалтувати. Анастасія Лугова із сином втекла, знайшовши порятунок в купе провідниці сусіднього вагону.
- Нападника затримала поліція, коли потяг прибув до Києва. Однак чоловік потерпілої Володимир Захаренков каже, що зловмисник їхав у цьому потязі "зайцем", через це провідники не хотіли викликати поліцію. А правоохоронців викликав сам Володимир.
- Потерпіла отримала струс мозку, перелом щелепи та численні гематоми на голові.
- Нападнику загрожує 7 років в'язниці.