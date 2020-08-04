Поліція готова охороняти сполучення "Укрзалізниці" за умови бюджетного фінансування, а також наявності матеріально-технічної бази. Також у МВС пропонують, аби Воєнізована охорона слідкувала за безпекою не тільки вантажних сполучень, а й пасажирських.

Для охорони пасажирських поїздів підрозділами поліції необхідно такі підрозділи перед тим створити, розширивши штат поліцейських. Також треба забезпечити для них фінансування з бюджету, технічне забезпечення та соціальні гарантії, повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко у фейсбуці.

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За його словами, порядок взаємодії поліції з підрозділами "Укрзалізниці" затверджено спільним наказом МВС та Мінінфраструктури від 2 березня 2020 року.

Алгоритм дій, згідно з наказом, має бути такий:

При виявленні правопорушень працівники "Укрзалізниці" негайно повідомляють про це підрозділ поліції.

До прибуття поліцейських не допускають сторонніх осіб на місце події та, за потреби, викликають "швидку" або інші аварійно-рятувальні служби.

Водночас член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у коментарях до допису Мартиненка сказав, що пасажири залізниці за рік сплачують близько 2 мільярдів гривень ПДВ, і з цих податків утримують поліцію. На його думку, цілком логічно, щоб гроші платників податків ішли на забезпечення громадського порядку Нацполіцією, у тому числі в потягах.

Володимир Мартиненко ж пропонує, аби Міністерство інфраструктури розширило повноваження Воєнізованої охорони. Зокрема, аби окрім вантажних перевезень, організація охороняла ще й пасажирські.

Що таке Відомча воєнізована охорона (ВОХР)? Це спеціалізована структура, що призначена для охорони підприємств, установ, організацій, які розташовані на території України, і розміщеного в них майна. Також охороняє вантажні потяги.

Зазначимо, що потреба охорони потягів "Укрзалізниці" виникла після того, як на Анастасію Лугову у потязі Київ – Маріуполь напав чоловік, жорстоко побивши її.

Напад на Анастасію Лугову у потязі Київ – Маріуполь: коротко