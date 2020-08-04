У Мінінфраструктури розмірковують над тим, як забезпечити безпеку в українських потягах. Зокрема, провідникам можуть видавати засоби захисту, наприклад, газові балончики.

Криклій ініціював розгляд питання про спецзасоби

У Міністерстві інфраструктури вже ініціювали розгляд питання. Про це профільний міністр Владислав Криклій повідомив в ефірі "Громадського радіо".

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Необхідно там мати хоча би газові балончики, розглядався такий варіант, як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники Укрзалізниці ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик – це краще, ніж не використовувати нічого взагалі,

– розповів Криклій.

Нападник на жінку їхав без квитка

Зазначимо, що на такі кроки урядовців наштовхнув моторошний випадок у потязі Маріуполь – Київ, де жорстоко побили та намагались зґвалтувати жінку.



Кількох працівників потяга, зокрема провідницю та начальника поїзда, уже звільнили. Адже нападник – Віталій Рудзько їхав без квитка та й персонал не одразу зреагував на жахливий інцидент.

Коротко про напад на жінку у поїзді: