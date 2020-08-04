В Мининфраструктуры размышляют над тем, как обеспечить безопасность в украинских поездах. В частности, руководителям могут выдавать средства защиты, например, газовые баллончики.

Криклий инициировал рассмотрение вопроса о спецсредствах

В Министерстве инфраструктуры уже инициировали рассмотрение вопроса. Об этом профильный министр Владислав Криклий сообщил в эфире "Громадського радіо".

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Необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант, как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик – это лучше, чем не использовать ничего вообще,

– рассказал Криклий.

Нападавший на женщину ехал без билета

Отметим, что на такие шаги правительство натолкнул жуткий случай в поезде Мариуполь – Киев, где жестоко избили и пытались изнасиловать женщину.

Нескольких работников поезда, в частности проводницу и начальника поезда, уже уволили. Ведь нападающий – Виталий Рудзько ехал без билета и персонал не сразу среагировал на ужасный инцидент.

Коротко о нападении на женщину в поезде: