Водометы, взрывы и выстрелы: в городах Казахстана силой разгоняют протесты

Протесты в Казахстане 5 января распространились на ряд городов. Правоохранители пытаются разогнать активистов, однако им это не удается.

Ситуация в городах Казахстана

В Актобе на западе страны митингующих разгоняют с помощью водометов. На видео с места происшествия слышны звуки взрывов и выстрелов.

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По данным местных телеграм-каналов, так силовики пытались оттеснить протестующих от здания акимата, которое люди хотели взять штурмом. Полицейским это удалось и активисты стали разбегаться от администрации.

Силовики разгоняют протестующих в Актобе: видео

Митингующих оттеснили от акимата: видео

В городе Атырау подобная ситуация. Там протестующие тоже штурмуют акимат. Возле здания видны сотни людей и дым от светошумовых гранат.

Смотрите видео с разгона демонстрантов в Атырау:

Что происходит в Алматы

В крупнейшем городе Казахстана – Алматы – ситуация обострилась с самого утра. Тысячи людей штурмовали акимат. Они прорвались в здание через окна и двери. Другая часть протестующих отправилась в старую резиденцию президента. Теперь там вся территория в дыму и постоянно слышны взрывы.

Кроме того, пострадало здание, в котором расположен офис партии Nur Otan. На видео видно выбитые окна и уничтоженный фасад.

Офис партии Nur Otan после погромов: смотрите видео

На улицах города пылает огонь. Все потому, что протестующие подожгли автомобили силовиков. Для сохранения порядка вышли военные.

Местные власти призвали население не выходить на улицу. К слову, общественный транспорт в городе не работает, а аэропорт перестал принимать рейсы.

Военные на улицах Алматы: видео

Коротко о протестах в Казахстане

По официальным данным, на протестах, которые продолжаются с 3 января, пострадали около 200 человек.

СМИ пишут, что 5 января активисты открыли огонь по силовикам. Один правоохранитель вроде бы пострадал.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Нур-Султане, а также в Алматинской и Мангистауской областях. До 19 января там будет действовать комендантский час.

Все, что нужно знать о протестах в Казахстане: смотрите видео

Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.