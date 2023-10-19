Отправил воинов строить дом за 100 тысяч "боевых": на Буковине разоблачили военкома

Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области. Он отправил солдата и сержанта, которые были его подчиненными, строить свой дом.

Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила об этой новости в четверг, 19 октября. Также она проинформировала, что военком насчитал этим двум подчиненным по 100 тысяч гривен "боевых выплат".

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Боевые "ремонтники"

Как отмечают правоохранители, большинство личного состава соответствующего батальона выполняет боевые задания на Востоке страны. А вот фигуранты этого дела договорились между собой о "взаимовыгодном" соглашении.

Вместо защиты страны двое подчиненных командира остались на Буковине, чтобы делать ремонт в его частном доме. Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного довольствия, в частности доплаты за участие в боевых действиях на протяжении более 9 месяцев,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ГБР отмечают, что силовики провели обыски, изъяв документацию и задержав "ремонтников". В то же время командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату – до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили военкома и двух бойцов-ремонтников / Фото ГБР

Обратите внимание! Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения. Это часть 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса. А вот сержанта и солдата – в уклонении от военной службы в условиях военного положения – часть 4 статьи 409.

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