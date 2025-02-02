"Прилетало возле каждого": военная "Азова" рассказала, привыкла ли к особым ситуациям на войне

Военный медик добровольно воюет три года и за это время работала в самых горячих точках, спасая жизни украинских военных. Несмотря на свою хрупкую внешность, она мужественно переживает все трудности войны.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала медик 6 батальона бригады "Азов" с позывным "Ластивка" рассказала, как реагирует на прилеты и почему командир называет ее "талисманом". Также недавно бойцы 12 бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении взяли в плен 23 российских военных, которые прятались в подвалах местных домов.

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Через час уже появились "300-е"

Медик отметила, что нынешний командир называет "талисманом". До этого в ее роте не было "200-х".

Когда я была в пехоте, бывший командир также так меня называл. Тем более в пехоте. Там, когда заезжаешь на позиции, нет ни "200-х", ни "300-х", несмотря на то, что продолжаются боевые действия. Через пять дней я уехала, потому что у нас ротация происходит, и через час уже появляются "300-е". И я вернулась, чтобы их забрать, – объяснила она.

По словам "Ластивки" у нее не было ситуаций, когда происходило что-то особенное, потому что прилетало возле каждого.

"Насколько близким считается расстояние, когда прилетает возле военнослужащего – 10, 25, 100 или 200 метров. Если на расстоянии 10 метров, то он уже "300-й", потому что он будет весь в осколках. Значит, не уберегли. А 25 метров – это еще далеко, можно спрятаться, в зависимости от того, что стреляет", – заметила "Ластивка".

Все это все условно, по ее мнению. Она рассказала, как однажды кусок российского "Града" прилетел в край блиндажа.

Могло убить, если бы был другой блиндаж. Выходишь, торчит кусок "Града" или дырка от снаряда, который вкопался. Возле него флажок поставим и еще каску вражескую повесим,

– отметила медик 6 батальона бригады "Азов".

Также "Ластивка" поделились своими мыслями относительно уклонистов. Она считает, что это оскорбит гражданских, но относится к уклонистам резко отрицательно. По словам медика, ее собратья и близкие находятся в зоне боевых действий, и каждый день кто-то из них умирает. Поэтому для нее уклонисты – не мужчины, ведь не могут встать на защиту.