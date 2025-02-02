В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу медикиня 6 батальйону бригади "Азов" з позивним "Ластівка" розповіла, як реагує на прильоти і чому командир називає її "талісманом". Також нещодавно бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" на Торецькому напрямку полонили 23 російських військових, які ховались у підвалах місцевих будинків.

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За годину вже з'явились "300-ті"

Медикиня зазначила, що нинішній командир називає "талісманом". До цього у її роті не було "200-х".

Коли я була в піхоті, колишній командир також так мене називав. Тим більше в піхоті. Там, коли заїжджаєш на позиції, немає ані "200-х", ані "300-х", попри те, що тривають бойові дії. Через п'ять днів я поїхала, тому що у нас ротація відбувається, і за годину вже з'являються "300-ті". І я повернулась, щоб їх забрати, – пояснила вона.

За словами "Ластівки" у неї не було ситуацій, коли відбувалось щось особливе, тому що прилітало біля кожного.

"Наскільки близькою вважається відстань, коли прилітає біля військовослужбовця – 10, 25, 100 чи 200 метрів. Якщо на відстані 10 метрів, то він вже "300-й", тому що він буде увесь в уламках. Значить, не вберегли. А 25 метрів – це ще далеко, можна сховатися, залежно від того, що стріляє", – зауважила "Ластівка".

Все це все умовно, на її думку. Вона розповіла, як одного разу шматок російського "Града" прилетів у край бліндажа.

Могло вбити, якби був інший бліндаж. Виходиш, стирчить шматок "Града" або дірка від снаряда, який вкопався. Біля нього прапорець поставимо і ще каску ворожу повісимо,

– наголосила медикиня 6 батальйону бригади "Азов".

Також "Ластівка" поділилися своїми думками щодо ухилянтів. Вона вважає, що це образить цивільних, але ставиться до ухилянтів різко негативно. За словами медикині, її побратими та близькі перебувають у зоні бойових дій, і кожен день хтось із них помирає. Тому для неї ухилянти – не чоловіки, адже не можуть встати на захист.