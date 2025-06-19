Без должной поддержки от США: как Украина может эффективно противодействовать российским обстрелам

Наше государство на 60 – 70% зависит от поставок из Соединенных Штатов для ПВО как комплексов, так и боеприпасов к ним. Украина вынуждена искать способы компенсировать недостаток американских боеприпасов. США постоянно угрожают остановить поддержку Украины.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что США уже целесообразнее называть "бывшими партнерами", пока Украину спасают поставки из европейских стран.

Смотрите также Альтернативы практически нет: 2 вида оружия, где Украина критически зависит от США

Какие шаги должна сделать Украина

Европа, как отметил авиаэксперт, сегодня осознает мировую угрозу, которая поступает от России. Европейские лидеры, по его словам, не запроданы бизнес-интересами, они являются политическими деятелями, а не дельцами, как современное руководство США.

Однако поставки вооружения для противовоздушной обороны из Европы не являются бесконечными. Поэтому ситуация тяжелая,

– подчеркнул Романенко.

Авиаэксперт считает, что единственный ответ Украины в этой ситуации – это развитие отечественных ударных средств, которые смогут уничтожать российских производителей ракетного оружия и беспилотников. Потому что в пассивном варианте, по его словам, сбивать все то, что запускают россияне, у нашего государства просто не хватит ресурсов.

Надо готовить наше оружие как можно быстрее, разработать ракетные комплексы, запустить производство беспилотников с реактивными двигателями, которые смогут нести большее количество взрывчатки и уничтожать российскую военную промышленность,

– озвучил Романенко.

Конечно, сегодня Украина очень ожидает дополнительной помощи от европейских союзников. Сейчас американские антишахедные комплексы, как отметил авиационный эксперт, успешно заменяются бельгийскими и британскими.

А по зенитным комплексам средней дальности Украина имеет надежные поставки только ракет к комплексу IRIS-T, возможно, и к некоторым французским системам. К Patriot ракеты производят только США и получать их в достаточном количестве от европейских стран, как подытожил Романенко, будет проблематично.

Напомним, что военный портал Defense Express спрогнозировал, чего ожидать Украине, если США прекратят оказывать ей помощь в виде средств ПВО. Главный редактор издания Олег Катков считает, что Patriot является самой эффективной системой, способной сбивать российские баллистические ракеты. По его мнению, итальянско-французский ЗРК SAMP/T подобного не продемонстрировал.