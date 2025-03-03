Трамп обиделся: прекратит ли он военную помощь для Украины

По данным СМИ, 3 марта Дональд Трамп проведет встречу со своей администрацией, где может приостановить военную помощь для Украины. Дальнейшее развитие событий может быть очень интересным.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. По его словам, тут уже можно будет увидеть, готов ли Трамп идти на откровенно эмоциональные решения.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Лесной, полномасштабная война, которую развязала Россия, разрушает Украину. Оккупанты уничтожают города, похищают детей, берут в плен военных и тому подобное. Соединенные Штаты же получить много выгоды от войны в Украине.

У них начали работать предприятия, которые раньше могли простаивать. Теперь там, условно, работают в три смены. У людей есть рабочие места, большие зарплаты. А техника, которую должны были утилизировать, передали Украине,

– сказал Лесной.

Деньги американцев пошли бы на утилизацию техники. А так большая часть средств фактически осталась в Соединенных Штатах и работала на их экономику

Поэтому потенциальная отмена помощи будет откровенно эмоциональным решением от Трампа и демонстрацией обиды. Многие говорят, что он думает только о деньгах и выгодных сделках. Но тут Трамп будет очень похожим на Байдена, с подачи которого Штаты покинули Афганистан. Хотя войну в Украине нельзя сравнивать с Афганистаном.

Если США примут такое решение, то фактически займут не нейтральную позицию, а совсем противоположную. Они покажут, что Штатам доверять нельзя. Они способны кинуть союзников. И думают только за себя. Так стоит ли вообще США рассматривать как сильную державу, о чем так много рассказывают Трамп, Вэнс, Маск и остальные?

– подчеркнул Лесной.

Добавим, по данным СМИ, 3 марта Трамп собирается провести встречу с высокопоставленными чиновниками относительно дальнейшей поддержки Украины. Там могут рассматривать вариант прекращения помощи для Украины. Ранее в администрации Трампа требовали извинений от Зеленского. Им не понравилось, что президент Украины поспорил с Трампом и Вэнсом. Фактически Зеленский настаивал на гарантиях безопасности от США о прекращении войны. Но Трамп не хочет их давать.