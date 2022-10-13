Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине
Источник:Кая Каллас
После массированной российской атаки по Украине международные партнеры ускоренно оказывают нам военную помощь. К примеру, Нидерланды отправят зенитные ракеты, а Германия уже передала ПВО IRIS-T. Эстонские друзья тоже помогают бороться с оккупантами.
Так, новый пакет военной помощи для Украины в Эстонии был одобрен 13 октября. По словам премьера, нам отправят зимнее снаряжение.
Кстати Литва анонсировала новый пакет помощи: что должны передать Украине
Эстония передаст Украине амуницию и военное снаряжение
Кая Каллас сообщила, что в ближайшее время в Украину будет доставлено новое снаряжение и амуниция для наших воинов. В частности, чтобы защитникам было легче сражаться с врагом зимой.
Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру,
– подчеркнула премьер Эстонии.
На новый пакет военной помощи от Эстонии уже отреагировали в ОП. "Спасибо нашим союзникам", – отметил Андрей Ермак.
Читайте также В Пентагоне ожидают, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться всю зиму
Что уже передали международные партнеры: последние новости
- Накануне в Украину прибыли из Германии новые системы ПВО IRIS-T. Кстати, это сверхсовременная версия вооружения, которую наше государство на поле боя опробует первым.
- Минобороны Германии также сообщило о поставке дополнительных реактивных систем залпового огня MARS II и самоходных артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000.
- Нидерланды отправят нам зенитные ракеты для ПВО. О типе и количестве снарядов не сообщили, однако отметили, что их стоимость превышает 15 миллиардов евро.
- 11 октября в Украину прибыли еще 4 дополнительных системы HIMARS от США. Это произошло в канун шестого заседания в формате "Рамштайн". Также в США выступили за то, чтобы Запад совместно создал интегрированную систему ПВО для Украины и передал Киеву ракетные комплексы разной дальности.
Вас может заинтересовать – В Украину прибыли новенькие HIMARS: смотрите видео