Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине

После массированной российской атаки по Украине международные партнеры ускоренно оказывают нам военную помощь. К примеру, Нидерланды отправят зенитные ракеты, а Германия уже передала ПВО IRIS-T. Эстонские друзья тоже помогают бороться с оккупантами.

Так, новый пакет военной помощи для Украины в Эстонии был одобрен 13 октября. По словам премьера, нам отправят зимнее снаряжение.

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Эстония передаст Украине амуницию и военное снаряжение

Кая Каллас сообщила, что в ближайшее время в Украину будет доставлено новое снаряжение и амуниция для наших воинов. В частности, чтобы защитникам было легче сражаться с врагом зимой.

Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру,

– подчеркнула премьер Эстонии.

На новый пакет военной помощи от Эстонии уже отреагировали в ОП. "Спасибо нашим союзникам", – отметил Андрей Ермак.

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Что уже передали международные партнеры: последние новости

Накануне в Украину прибыли из Германии новые системы ПВО IRIS-T. Кстати, это сверхсовременная версия вооружения, которую наше государство на поле боя опробует первым .

. Минобороны Германии также сообщило о поставке дополнительных реактивных систем залпового огня MARS II и самоходных артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000.

Нидерланды отправят нам зенитные ракеты для ПВО. О типе и количестве снарядов не сообщили, однако отметили, что их стоимость превышает 15 миллиардов евро.

11 октября в Украину прибыли еще 4 дополнительных системы HIMARS от США. Это произошло в канун шестого заседания в формате "Рамштайн". Также в США выступили за то, чтобы Запад совместно создал интегрированную систему ПВО для Украины и передал Киеву ракетные комплексы разной дальности.

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