Еще есть время: что может сделать Байден для Украины до конца каденции

У Президента США Джо Байдена еще есть время принять важные решения по поддержке Украины. Есть шаги, которые он мог бы без проблем сделать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что и вопрос военной помощи для Украины, и любая другая тема крутится вокруг выборов в США. Это касается и, к примеру, разрешения на удары по территории России.

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Что еще может сделать Байден

Как отметил Буряченко, к примеру, Байден мог бы положить в приоритет поставки для Украины дальнобойных ракет ATACMS и ракет к ЗРК Patriot. Такое решение не требовало бы дополнительных консультаций с республиканцами в Конгрессе. Тут у него вполне развязаны руки.

Кроме того, Байден уже сделал чрезвычайно важный шаг в отношении Украины. Это касается принятия помощи на почти 8 миллиардов долларов.

Мы в любом случае получим эту помощь в виде оружия. Почему это важно? Потому что с 1 октября в США перезагрузился бюджетный год. А там пока выборы, пока Рождество, пока инаугурация, то решение о продлении помощи для Украины не стоит ожидать раньше марта 2025 года. Но, к счастью, мы имеем решение о 8 миллиардах,

– сказал Буряченко.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский находился с визитом в США с 22 по 27 сентября. По его словам, там удалось выполнить 100% от всего запланированного. Он представил план победы. А в октябре на "Рамштайн" планируют обсудить конкретные шаги с союзниками.