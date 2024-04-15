Помогают, ищут Patriot: Кулеба назвал лучших друзей Украины в Европе, оппонируя США

Все западные партнеры после начала полномасштабного вторжения сделали свой вклад в помощь Украине. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, кто сейчас является лучшим другом для нашего государства. В частности, ищет системы ПВО.

Как отметил министр иностранных дел в интервью для украинского телеканала, в Европе нет страны, которая бы нам сейчас не помогала. Однако он все же отметил Нордический и Балтийский регионы, – информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Самые большие друзья Украины

По словам Дмитрия Кулебы, именно Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и другие страны на севере Европы имеют сейчас глубокое ощущение угрозы. То есть они понимают, что Кремль на Украине не остановится.

В то же время чиновник отметил верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Собственно, Жозепа Борреля, который ведет переговоры по ПВО для нашего государства.

Жозеп ищет, я хочу отдать ему должное. Борель играет активную роль по передаче по меньшей мере одной батареи (ПВО Patriot – 24 Канал),

– сказал глава МИД.

Также Кулеба выразил благодарность Соединенным Штатам, но вместе с тем задал риторический вопрос относительно того: была бы у Вашингтона хотя бы одна запасная батарея ПВО Patriot для передачи Украине?

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Дискуссия с Вашингтоном

По словам чиновника понятно, что США могли бы делать сейчас больше для поддержки нашего государства. Дмитрий Кулеба вспомнил и о "мученическом" законопроекте о выделении 60 миллиардов, который не могут принять с осени 2023 года.

Это сложная история, но мы должны найти решение (по противовоздушной обороне – 24 Канал). От этого зависит будущее украинской энергетики, экономики и граждан.

В то же время министр иностранных дел отметил, что не понимает позицию США относительно недопустимости украинских атак на российские НПЗ. Он констатировал, что соответствующие удары наносят ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли и не влияют на цены в мире.

Вместе с тем Кулеба допускает возможность со стороны Вашингтона выдвигать требования относительно тех или иных шагов. Однако только в том случае, как Соединенные Штаты будут предоставлять необходимое количество оружия нашему государству для защиты.

У нас из-за отсутствия систем Patriot растет количество погибших граждан, людей, которые живут без света.

Глава МИД называет руководителя Пентагона Ллойда Остина большим другом Украины, но не разделяет его позицию о прекращении обстрелов российской энергетики. Кулеба отмечает, что в нынешних условиях нехватки оружия Украина выживает как может.

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В Институте изучения войны на днях также анализировали: почему Израиль проявил себя лучше в защите неба, когда Иран атаковал его беспилотниками, в отличие от Украины, которая каждый раз сталкивается все с большими вызовами во время атак иранских дронов со стороны России.

Аналитики объясняют, что дело в географических и технических возможностях. Расстояние от России до Украины меньше, чем от Ирана до Израиля. Также Израиль значительно меньшее государство, чем Украина.

Однако в то же время происходит задержка военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, что значительно ухудшает оборонные возможности нашего государства. И на самом деле пока доподлинно неизвестно, примет ли Конгресс на этой неделе пакет на 60 миллиардов поддержки.