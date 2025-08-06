Ранее Дональд Трамп предложил, чтобы Соединенные Штаты Америки выделяли Украине помощь, за которую будет платить Европа. Европейцы согласились на это, однако возникла проблема.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", общественный деятель Валерий Клочок, отметив, что Европа может платить за оружие для Украины гораздо больше, чем тратит денег сейчас. Причина, почему это не происходит довольно циничной.

Смотрите также Россия хочет взорвать ядерный заряд в космосе: как взрыв может ослепить и заглушить Запад

Почему Европа не выделяет на оружие для Украины достаточно средств?

Валерий Клочок считает, что Европа не будет выделять больше средств на финансирование вооружения для Украины, ведь там, вероятно, не хотят, чтобы российско-украинская война завершилась быстро.

Это не новость. Все об этом хорошо знают. Европейцы это демонстрируют. Есть внутренняя проблема, куда инвестировать деньги, в частности в американский ВПК, или в ВПК Европы,

– сказал общественный деятель.

По его мнению, европейцы могли бы выделить для Украины и 100 миллиардов долларов военной помощи. Однако выглядит, что они не хотят это делать.

Такая ситуация может быть связана с тем, что в Европе, несмотря на союз, каждое государство борется за собственные интересы по разным причинам.

К большому сожалению, ожидать от Европы чего-то большего не приходится. Надо работать (Украине – 24 Канал) с каждым государством отдельно,

– предположил Клочок.

Добавим, Вооружение, которое Нидерланды закупили у США для Украины, должно поступить уже в ближайшее время – часть может прибыть даже раньше, чем за несколько недель. Эта страна первой приняла участие в новой инициативе. Ожидается, что вскоре к ней присоединятся другие союзники. В целом Нидерланды выделили 500 миллионов евро на закупку оружия, включая ракеты для систем Patriot.