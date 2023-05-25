США готовят новый пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, – Reuters

Украина может получить очередной пакет военной помощи от США. Как сообщают СМИ, на этот раз его общая сумма составит 300 миллионов долларов.

Об этом изданию рассказали два официальных источника. Согласно их данным, на всю эту сумму наше государство получит боеприпасы.

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Украина получит больше боеприпасов

По имеющейся информации, новый пакет военной помощи может быть озвучен в пятницу. Или о нем сообщат после праздничных выходных в США, связанных с Днем памяти. Об этом Reuters рассказали источники, готовые делиться данными на условиях анонимности.

Ожидается, что в пакет помощи будут входить больше управляемых реактивных ракет GMLRS для РСЗО HIMARS. Кроме того, наше государство получит боеприпасы.

Известно, что пакет помощи профинансируют из программы полномочий президента США по изъятию вооружений (Presidential Drawdown Authority, или PDA). Она предполагает, что Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из имеющихся в США запасов без одобрения Конгресса.

Отметим, что США с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 выделила Украине

Добавим, что несколько дней назад США уже объявляли об очередном пакете военной помощи. О нем стало известно 21 мая, когда Джо Байден встречался с Владимиром Зеленским во время саммита G7 в Хиросиме.

Что вошло в предыдущий пакет помощи

В предыдущем пакете помощи были как боеприпасы, так и противотанковые системы, бронированные медицинские машины, а также другое оборудование. Речь идет о:

дополнительных боеприпасах для HIMARS;

артиллерийских снарядах;

противотанковых управляемых ракетах TOW;

противотанковых системах Javelin и AT-4;

мостовых системах;

бронированных медицинских машинах;

грузовиках и прицепах для перевозки тяжелой техники;

тепловизионных системах;

запчастях и другом полевом оборудовании.

К слову, 25 мая о новом 16-й пакет военной помощи объявила Финляндия. Его общая сумма составит 100 миллионов евро.