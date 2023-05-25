Про це виданню розповіли два офіційні джерела. Згідно з їхніми даними, на всю цю суму наша держава отримає боєприпаси.

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Україна отримає більше боєприпасів

За наявною інформацією, новий пакет військової допомоги можуть озвучити у п'ятницю. Або ж про нього повідомлять після святкових вихідних у США, пов'язаних із Днем пам'яті. Про це Reuters розповіли джерела, які готові були ділитися даними на умовах анонімності.

Очікується, що до пакета допомоги входитимуть більше керованих реактивних ракет GMLRS для РСЗВ HIMARS. Крім того, наша держава отримає боєприпаси.

Відомо, що пакет допомоги профінансують з програми повноважень президента США щодо вилучення озброєнь (Presidential Drawdown Authority, або PDA). Вона передбачає, що Джо Байден може санкціонувати передачу товарів і послуг з наявних у США запасів без схвалення Конгресу.

Зауважимо, що США від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року виділила Україні понад 35 мільярдів доларів військової допомоги.

Додамо, що кілька днів тому США вже оголошували про черговий пакет військової допомоги. Про нього стало відомо 21 травня, коли Джо Байден зустрічався з Володимиром Зеленським під час саміту G7 у Хіросімі.

Що увійшло до попереднього пакета допомоги

У попередньому пакеті допомоги були як боєприпаси, так і протитанкові системи, броньовані медичні машини, а також інше оснащення. Мовиться про:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

До слова, 25 травня про новий 16-й пакет військової допомоги оголосила Фінляндія. Його загальна сума складатиме 100 мільйонів євро.