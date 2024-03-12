Впервые с конца 2023 года: США объявили о новом пакете военной помощи

12 марта 2024, 20:06
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Остап Ярош

В США объявили о пакете вооружений на 300 миллионов долларов. Это первый такой пакет от Вашингтона в этом году.

В него вошли артснаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты для ПВО и другое. Для выделения пакета Белый дом использовал остаточные средства, одобренные Конгрессом еще раньше.

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Автор: Ярослав Погончук